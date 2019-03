Ubriaco alla guida, scappa dal controllo e si schianta: guai per l'attaccante doriano Defrel

Guai per l’attaccante della Sampdoria Grégoire Defrel, 27 anni, che nella notte tra domenica e lunedì si è schiantato con la sua auto in corso Europa ed è risultato positivo all’alcol test.

Stando a quanto appreso, tutto sarebbe successo poco dopo le 2 di notte: Defrel, al volante, viaggiava con una donna, e avrebbe accelerato per cercare di fuggire da una pattuglia della Stradale che voleva fermarlo per un controllo. Nella fuga avrebbe perso il controllo della sua Mercedes (un’Amg C 63, il cui valore si aggira intorno ai 90mila euro) andando a schiantarsi contro il marciapiede e la ringhiera della corsia direzione levante di corso Europa.

Il calciatore è uscito da solo dall’auto, così come la compagna, ed entrambi sono risultati illesi, pur sotto choc. Gravi danni, invece, all’auto, praticamente distrutta: la polizia Stradale lo ha raggiunto insieme con gli agenti della Locale, e gli ha ritirato la patente. Defrel nel pomeriggio aveva disputato gli ultimi minuti del match della Sampdoria contro l'Atalanta a Marassi, perso dalla squadra di casa per 1 gol contro 2.