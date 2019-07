Incidenti stradali Quarto / Viale Ammiraglio Giorgio Des Geneys

Investe marito e moglie con la Mercedes e scappa, espulso dall'Italia

Alla guida dell'auto della sua compagna ha investito due persone in viale De Geneys e non si è fermato a prestare soccorso. Identificato e denunciato dalla polizia locale, sono state avviate le pratiche per l'espulsione del cittadino russo