In 4 anni a Genova +28,8% di incidenti stradali con bus coinvolti

Gli autobus coinvolti in incidenti stradali in Liguria nel 2018 sono stati 491, con un aumento del 25,3% rispetto al 2014. Gli autocarri pesanti (incluse le motrici) coinvolti in un incidente stradale, sempre nel 2018, sono stati 1.037, con un aumento del 4% rispetto al 2014. Questi dati emergono da un recente studio.

Dall'elaborazione è possibile stilare la graduatoria dei dati a livello provinciale. In Liguria nel comparto degli autobus vi è una sola provincia che presenta dati in calo (Savona, -33,3%), mentre nelle restanti province si registra un aumento: Imperia +77,8%, Genova +28,8%, La Spezia +10,5%.

Anche nel comparto degli autocarri l'unica provincia che registra una diminuzione è Savona (-14,7%). In tutte le altre province liguri i dati sono in aumento: si va dal +4,4% di Genova al +20,9% di Imperia fino al +29,1% di La Spezia.

A livello nazionale gli autobus coinvolti in un incidente stradale nel nostro Paese nel 2018 sono stati 2.397, con un calo del 4,5% rispetto al 2014. Gli autocarri pesanti (incluse le motrici) coinvolti in un incidente stradale, sempre nel 2018, sono stati 21.029, con una diminuzione dell'1,5% rispetto al 2014 (elaborazione Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Istat).