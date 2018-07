Incidente nella notte, auto taglia la strada a motociclista

Non ha rispettato il rosso al semaforo e ha travolto un motociclista fortunatamente senza conseguenze per la persona. L'incidente è avvenuto nella notte a cavallo tra mercoledì 4 e giovedì 5 luglio, quando la polizia Municipale è stata chiamata a intervenire in piazza Dante.

La Smart bianca ha tagliato la strada al centauro e per l'automobilista, residente in via Trento, è scattato il ritiro della patente.