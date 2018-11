Investita da uno scooter in piazza Dante

Incidente stradale intorno alle 11 di lunedì 5 novembre 2018 in piazza Dante. Una donna è stata investita da uno scooter, pare inseguito dai carabinieri. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica e la ferita è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Nel frattempo i militari hanno identificato i due giovani e controllato i loro zaini. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso.