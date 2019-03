Investito da un'auto in piazza Dante, grave al San Martino

Un ragazzo di 30 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino dopo essere stato investito da un’auto in piazza Dante, in centro città.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 della notte tra venerdì e sabato: ancora non è chiara la dinamica, ma il giovane è stato colpito dall’auto e scaraventato a terra e ha riportato diverse ferite.

Subito soccorso, è stato portato da ambulanza e automedica all’ospedale San Martino, dove è arrivato in codice rosso ed è stato poi portato in sala operatoria per un'intervento chirurgico.

Sul posto la Municipale per i rilievi: gli accertamenti su quanto accaduto sono affidati alla sezione Infortunistica. Soltanto poche ore dopo, in via Bobbio, un 60enne che viaggiava a bordo del suo scooter è morto dopo essersi scontrato con un'auto all'incrocio tra via Bobbio e via Montaldo.