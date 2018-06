Albero si abbatte su auto in transito, ferito il conducente

Tragedia sfiorata in via Costanzi a Castelletto nel pomeriggio di mercoledì 20 giugno 2018. La strada è stata chiusa al traffico veicolare per permettere la rimozione di un albero, caduto su un veicolo in transito.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e Polizia Locale. Lievemente ferito il conducente del veicolo.