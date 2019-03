Scooter contro auto in piazza Corvetto, ferito 35enne

Incidente nella serata di giovedì nella all’uscita della galliera Nino Bixio, in direzione di piazza Corvetto, nel centro città. A restare ferito, in uno schianto che ha coinvolto uno scooter e alcune auto, un uomo di 35 anni.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti dell’Infortunistica della Municipale, ma stando a quanto ricostruito tutto è successo intorno alle 20: lo scooter stava viaggiando in direzione Corvetto, l’auto verso piazza Portello, quando per motivi ancora da chiarire si sarebbero scontrati. Nell’urto lo scooterista è stato scaraventato sull’asfalto, e l’auto è stata tamponata da quella che la seguiva. Gli occupanti sono riusciti a uscire dal veicolo autonomamente e hanno raggiunto il ferito, chiamando poi i soccorsi.

Sul posto è quindi intervenuta un’ambulanza inviata dal 112, che ha portato lo scooterista, rimasto cosciente e vigile, all’ospedale Galliera: le sue condizioni non sarebbero gravi, ed è stato ricoverato in codice giallo. Inevitabili le ripercussioni al traffico in zona.