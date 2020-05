Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un semaforo

Molta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza più grave per l'automobilista che giovedì sera è andato a schiantarsi contro un semaforo all'incrocio tra corso De Stefanis e corso Sardegna.

Nell'urto, l'auto ha sradicato il semaforo ed è finita di traverso in mezzo alla strada. Nessun altro veicolo è stato coinvolto, e nessuno è rimasto ferito in modo grave.

Sul posto la polizia Locale per i rilievi. L'ipotesi è che l'automobilista si sia accorto all'ultimo momento del semaforo rosso e non sia riuscito a frenare in tempo.