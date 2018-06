Trovato morto vicino allo scooter, incidente col giallo per Luca Raugi

Un motociclista di 34 anni, Luca Raugi, è stato trovato morto accanto al proprio scooter, incidentato, stamattina all'alba in corso Italia all'altezza di via Giordano Bruno, nella corsia che porta a levante

L'allarme è stato lanciato da un passante e sul posto sono arrivati i militi del 118, ma l'uomo era in fin di vita e i tentativi di rianimazione sono stati vani. Sul posto anche la polizia municipale che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente per capire se ci fossero altri veicoli coinvolti o se l'uomo abbia perso autonomamente il controllo del mezzo.

I vigili sono anche alla ricerca di telecamere in corso Italia per fare luce sull'accaduto attraverso le immagini. La strada è stata chiusa per oltre un'ora e mezza ed è stata riaperta poco dopo le 7.30.