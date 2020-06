Incidente in corso Italia, auto in fiamme

Incidente stradale la scorsa notte in corso Italia all'altezza di San Giuliano poco dopo le 2. Coinvolta un'auto con a bordo tre giovani, andata in fiamme dopo essere finita fuori strada.

Gli occupanti sono riusciti a uscire dal mezzo prima che questo andasse a fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia locale.

Solo uno dei tre giovani, una ragazza di 21 anni, è dovuta ricorrere alle cure dei medici ed è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.