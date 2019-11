Corso Europa, ancora un'auto cappottata

Ennesimo incidente in corso Europa dove, per cause ancora da chiarire, un'auto è finita capovolta questa sera, sabato 30 novembre, all'altezza del Carlini.

È successo poco dopo le 21, in direzione centro. I residenti hanno sentito lo schianto: in strada un suv rovesciato su una fiancata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e un'ambulanza.

La persona alla guida è uscita dalla vettura grazie all'aiuto dei passanti; il passeggero, una donna, è stata estrapolata dai soccorritori del 118 e trasportata in codice giallo all'ospedale San Martino.

Lievi le ripercussioni sul traffico.