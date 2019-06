Corso Europa: anziana perde il controllo e si ribalta con l'auto

Incidente in Corso Europa stamattina, lunedì 3 giugno 2019, intorno alle 9.30 all'altezza della chiesa di San Pietro di Quinto, in direzione ponente..

Un'automobile, per cause ancora da accertare, si è ribaltata, la donna anziana che era alla guida e ha perso il controllo del mezzo è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.