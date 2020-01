Corso Europa, auto si ribalta e prende fuoco: due morti

Tragico il bilancio del gravissimo incidente stradale che si è verificato nella notte tra sabato e domenica in corso Europa: due i morti, rimasti intrappolati in un'auto che è finita cappottata in mezzo alla strada e ha poi preso fuoco.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 2 all'altezza del civico 333 in direzione centro città. L'auto, stando alle prime informazioni, avrebbe scontrato la pensilina di un bus ribaltandosi e poi prendendo fuoco. A bordo tre persone, tutti uomini e non residenti a Genova: quello che viaggiava sul sedile posteriore è riuscito a uscire dalla macchina e a salvarsi, i due che occupavano i sedili davanti sono invece rimasti bloccati nell'abitacolo quando è divampato l'incendio e sono morti carbonizzati.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia Locale, che ha chiuso la strada sino alle 8 circa di domenica mattina. L'unico supersite è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale San Martino,in attesa di essere ascoltato. La sezione Infortunistica della Locale si sta occupando dei rilievi e della ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente.