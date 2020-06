Auto parcheggiata finisce in mezzo a corso Europa

Incidente stradale in corso Europa intorno alle 14.30 di venerdì 26 giugno 2020. Un fuoristrada parcheggiato è finito contro la siepe che divide le due carreggiate. È successo poco dopo l'Aci di Quinto in direzione centro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto è intervenuta la polizia locale. Non si registrano feriti. Gli agenti hanno cercato di rintracciare il proprietario dell'auto per cercare di capire se si sia trattato di una disattenzione nel non inserire il freno a mano, o di un guasto.