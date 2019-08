Corso Europa, ancora un'auto cappottata

Per cause da chiarire, un'auto è finita capovolta in corso Europa all'altezza dello stadio Carlini in direzione centro.

È successo poco dopo le 18 di sabato 24 agosto 2019. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, la polizia locale e i vigili del fuoco.

Gli occupanti dell'auto non hanno riportato gravi conseguenze. Qualche ripercussione sul traffico in entrambe le direzioni, verso il centro a causa dell'incidente e verso Nervi per i curiosi che rallentavano.