Auto travolge scooter fermo, quattro feriti

«Un boato paragonabile a quello di una bomba». Così descrivono l'incidente stradale, avvenuto in corso Europa intorno alle 18.30 di venerdì 24 maggio 2019, i gestori del distributore di carburanti, nei pressi del quale uno scooter è stato travolto da un'auto.

Quest'ultima ha prima divelto il guard rail, posto a protezione del distributore, poi è finita contro uno scooter fermo, in sella al quale c'era un ragazzo, che aspettava i suoi amici, impegnati a fare rifornimento. L'auto ha poi concluso la sua corsa contro un muretto, portando con sé lo scooter, che è rimasto incastrato sul marciapiede.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, due automediche, Polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco. Quattro le persone ferite, a tutte è stato attribuito il codice giallo: due sono state trasferite all'ospedale Galliera, una al San Martino e una al Gaslini. Indagini in corso per chiarire le cause dell'incidente.

Ripercussioni sul traffico in direzione Nervi, con la circolazione deviata sulla corsia bus.