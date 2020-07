Auto contromano in corso Europa, al volante non c'è nessuno

Il suo conducente è al bar e l'auto se ne va in giro da sola. Non è la prima volta che accade, anzi in corso Europa si sta verificando piuttosto di frequente.

Questa mattina la scena si è ripetuta all'altezza dell'incrocio con via Filzi. Un automobilista si è fermato al bar prima della svolta, in direzione centro, e ha lasciato l'auto in seconda fila.

Questa, forse a causa di una distrazione oppure per un guasto meccanico, ha iniziato a muoversi, invadendo la carreggiata opposta, quella che va verso Nervi, per poi urtare alcuni veicoli parcheggiati e terminare la sua corsa in mezzo alla siepe che divide le due carreggiate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per fortuna non si registrano feriti, ma appare evidente il pericolo di un'auto senza conducente che procede contromano.