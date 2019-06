Auto si ribalta in corso Europa, un ferito e lunghe code

Grave incidente nella tarda mattinata di mercoledì in corso Europa, dove un'auto si è ribaltata all'altezza dell'incrocio con via Santorre di Santarosa.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 12.30, ancora da chiarire la dinamica. L'automobilista, che procedeva in direzione levante, è stato soccorso da un'ambulanza inviata dal 118 e accompagnato in codice rosso all'ospedale San Martino, dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della sezione Infortunistica per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico dopo che la polizia Locale ha chiuso la strada sino all'incrocio con via Majorana. La situazione è stata inoltre complicata da un autobus Amt rimasto in panne all'altezza di via Bettolo: intorno alle 15 è stata riaperta al transito la carreggiata mare direzione levante su una sola corsia, e riaperte entrambe le corsie della carreggiata monte direzione ponente.