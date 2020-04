Paura a Coronata: furgone slitta sull'asfalto e si schianta contro un'auto

Le ruota che slittano sull'asfalto bagnato, il furgone che perde aderenza, poi lo schianto contro un'auto che procedeva in senso opposto: l'incidente è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in via Coronata, e nonostante la dinamica non ha fortunatamente causato feriti gravi.

A bordo del furgone viaggiava un uomo, a bordo dell'auto due donne, rigorosamente sedute una davanti e una dietro come vogliono le norme anticontagio da coronavirus. Lo schianto è avvenuto in curva, e l'urto, molto violento, è stato udito chiaramente dai residenti della zona, svegliati nel cuore della notte.

Sul posto i vigili del fuoco, l'ambulanza inviata dal 118 e una pattuglia dei carabinieri. Le due donne, rimaste nell'auto schiacciata contro il muro dal furgone, sono state aiutate a uscire dall'abitacolo e controllate dai sanitari: sotto choc ma illese, così come il conducente del furgone.