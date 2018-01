Incidente a Cornigliano, auto finisce cappottata

Incidente stradale, per fortuna senza conseguenze troppo gravi, intorno alle 10 di lunedì 22 gennaio in via Coronata a Cornigliano. Il conducente 86enne di una Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo e si è capovolto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza dei volontari della Fiumara. Una volta estratto dal veicolo, il ferito è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Nel frattempo in via Coronata è arrivata anche la polizia municipale per i rilievi del caso. L'86enne pare avere fatto tutto da solo, forse per un malore. Non risultano altri veicoli coinvolti.