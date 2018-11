Pioggia e asfalto bagnato, raffica di incidenti in autostrada e in città: traffico in tilt

Traffico in tilt nella serata di giovedì a Genova: complice la pioggia, sono stati diversi gli incidenti avvenuti sulle strade cittadine e sul nodo autostradale, con le ripercussioni più pesanti che si sono inevitabilmente sentite soprattutto sulle strade nel ponente.

Code tra Sampierdarena e Cornigliano per doppio incidente

Per quanto riguarda la città, circolazione bloccata a causa di due incidenti che si sono verificati a distanza di poco tempo l’uno dall’altro, uno in via Cornigliano all’altezza dell’incrocio con via Narisano e uno in via Balbi Piovera, a Sampierdarena. In quest’ultimo caso è rimasta anche ferita, in modo lieve, una donna di 43 anni, accompagnata in ambulanza al Villa Scassi, dove è arrivata in codice giallo.

I due incidenti hanno complicato ulteriormente una situazione già difficile che si era venuta a creare nel corso del pomeriggio, soprattutto per quanto riguarda la viabilità in direzione ponente. Pesanti, dunque, i disagi al traffico: ancora una volta le auto sono rimaste a lungo incolonnate in attesa che la situazione si sbloccasse, con il maltempo a complicare ulteriormente la situazione.

Autostrade, allagamenti in alcuni tratti e tamponamenti

Problemi, come detto, anche sul nodo autostradale: tra le 19 e le 20 si è verificato un tamponamento sull’A7, tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia.

L’incidente ha coinvolto due auto, che forse a causa dell’asfalto bagnato si sono scontrate. Al volante una donna di 20 anni e una di 55, entrambe soccorse e portate in via precauzionale agli ospedale Villa Scassi e San Martino in codice giallo: le loro condizioni non sono gravi.