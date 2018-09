Tir perde parte del carico, chiusa via Guido Rossa

Dopo la solita mattinata di ordinario traffico, date le difficoltà di spostamenti conseguenti al crollo di ponte Morandi, nel primo pomeriggio si è verificato un incidente con forti ripercussioni. In seguito alla caduta di un rotolo di alluminio da un autoarticolato, avvenuto nella seconda curva sotto il sottopasso, via Guido Rossa è stata chiusa al traffico alle ore 15. La chiusura è stata messa in atto per consentire ai vigili del fuoco l'intervento in sicurezza di rimozione del rotolo. Non si registrano feriti ma forti rallentamenti al traffico in zona Sestri, Albareto, Siffredi verso levante.

Nella mattinata il traffico è andato progressivamente aumentando nelle prime ore di punta della mattinata lungo le direttrici che dalla zona con viabilità modificata (Sestri Ponente e Valpolcevera) conducono verso il centro e il levante cittadino, ed è stato gestito dalle pattuglie di Polizia locale presenti. A partire dalle ore 9 fino alle ore 11.30 circa si è registrato traffico intenso da largo Jursè a tutta via Cornigliano in direzione ponente e sulla strada Guido Rossa per la direzione ponente.

Intorno alle 13 è stata aperta la nuova strada di accesso alle aree portuali, ribattezzata dal sindaco di Genova, Marco Bucci, via della Superba. La nuova arteria risolve solo in parte il problema dei mezzi pesanti, visto che per una trentina di giorni, ovvero il tempo necessario per la messa in sicurezza, i tir superiori alle sette tonnellate e mezzo non potranno transitare sul viadotto che collega l'aeroporto all'omonimo casello autostradale.

In mattinata è stato difficile muoversi anche in treno a causa di un atto vandalico, avvenuto nei pressi della stazione di Cornigliano.