Scooter contro auto della polizia, un morto

Tragedia nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre in via Cornigliano, dove un ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale.

Lo schianto è avvenuto tra uno scooter che viaggiava verso Ponente e un'auto della polizia diretta in Centro.

Ancora da determinare le cause dell'incidente, avvenuto a circa trecento metri dalla stazione di Cornigliano in direzione Genov; all'incrocio tra via Minghetti e via Dufur.

Sul posto sono intervenuti la sezione infortunistica della polizia municipale, l'ambulanza e l'automedica.