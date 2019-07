Incidente sulla A10, feriti due motociclisti: interviene l'elisoccorso

Incidente sull'autostrada A10, poco sopra Cogoleto: questa mattina (sabato 20 luglio 2019) un'auto dei Vigili del Fuoco di Imperia, tornando da una missione, ha soccorso una coppia di motociclisti caduti sulla carreggiata, direzione Savona, precisamente al km 22. Non si conoscono ancora le cause: potrebbe essere stato un malore, una distrazione, un colpo di sonno, a far sbandare e poi cadere la moto con - in sella - moglie e marito.

A dare una mano ai pompieri, anche un medico che stava guidando proprio in autostrada e che, vedendo l'incidente, si è fermato.

L'ambulanza ha stabilizzato i pazienti e per il centauro alla guida - un uomo di 69 anni - è stato richiesto l'invio dell'elisoccorso "Drago 70" per il trasporto in ospedale San Martino in codice rosso.

L'autostrada è rimasta a lungo chiusa al traffico per consentire i soccorsi con l'elicottero. La Polizia Stradale, sul posto, sta effettuando i rilievi per capire le cause dell'incidente.