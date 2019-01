Spettacolare incidente a Cogoleto, auto salvata dal guard rail

Ancora un incidente sulle strade della provincia genovese dopo quello, tragico, di sabato mattina in cui ha perso la vita un giovane di 31 anni. Questa volta è successo a Cogoleto, e fortunatamente, nonostante le modalità, nessuno è rimasto ferito in maniera grave.

L’incidente è avvenuto a poca distanza dal campo sportivo Gambino, dove un uomo che viaggiava a bordo di una Mercedes ne ha perso il controllo andando a sbattere contro il guard rail e sfondandolo, rimanendo poi pericolosamente in bilico sul torrente Lerone.

Sul posto sono intervenuti Municipale e Vigili del Fuoco, che hanno assicurato una cinghia intorno al corpo dell’uomo e lo hanno fatto uscire dal finestrino, affidandolo poi alle cure della Croce Rossa di Cogoleto. Il ferito è stato accompagnato in codice rosso, per la dinamica dell'incidente, all'ospedale Villa Scassi, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’auto è rimasta sospesa nel vuoto grazie soltanto al supporto del guard rail divelto: verrà imbragata e sollevata con l’autogru dai Vigili del fuoco, che hanno iniziato le operazioni di taglio del metallo. Da chiarire per quale motivo l'uomo abbia perso il controllo dell'auto e sia uscito di strada.