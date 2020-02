Cade dalla bici in val Varenna, grave 40enne

Brutto incidente per una donna di circa 40 anni che sabato pomeriggio è uscita per un'escursione in bicicletta in val Varenna.

All'altezza di Lencisa, lungo una discesa, la ciclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduta, rovinando sull'asfalto e ferendosi gravemente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzaneto e il personale sanitario inviato dal 118, che hanno deciso di chiedere l'intervento dell'elicottero Drago per accompagnare la donna in ospedale. È arrivata al San Martino in codice rosso, e le sue condizioni sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, dalle prime informazioni pare non siano coinvolti altri veicoli.