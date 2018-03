Tragico incidente a Chiavari, addio a Simone Cantero

Tragico incidente stradale poco prima delle 11 di mercoledì 28 marzo 2018 tra via Damiano Chiesa e via Orsi a Chiavari. Un ragazzo di 25 anni è morto dopo che la moto su cui viaggiava si è scontrata, per cause da chiarire, contro un'auto. Simone Cantero è stato soccorso dall'automedica del 118 e da un'ambulanza della Croce Verde.

Da Genova si è alzato in volo anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Il giovane è morto nel tragitto verso la piazzola di atterraggio di San Salvatore di Cogorno. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia municipale per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Secondo quanto accertato, la moto ha tentato di superare l'auto e questa nel frattempo ha svoltato in via Orsi, scontrando il mezzo a due ruote. Simone era molto conosciuto a Chiavari. Nelle prossime ore verrà fissata la data dei funerali.