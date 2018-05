Schianto a Chiavari, guidatore resta incastrato

Incidente stradale intorno alle 20 di venerdì 25 maggio 2018 in viale Millo a Chiavari. A scontrarsi sono state due auto. Per soccorrere i due conducenti sono intervenute sul posto due ambulanze, l'automedica e i vigili del fuoco, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso.

Il guidatore di una delle due auto è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Aperta la porta con divaricatore idraulico, i vigili del fuoco hanno subito notato la mancata esplosione degli air bag. Di lì è stata presa la decisione di evitare di tagliare il tetto ma di far uscire il ferito dal bagagliaio. Una volta immobilizzato sono cominciate le difficili operazioni di scorrimento della barella sopra i sedili.

Il 47enne è stato poi trasferito al pronto soccorso in codizioni non gravi, così come l'altro guidatore coinvolto.