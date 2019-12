Scivola sull'asfalto bagnato, giovane scooterista finisce all'ospedale

Il maltempo di questi giorni pre-natalizi sta causando parecchi disagi al traffico, tra code e rallentamenti dovuti al numero di auto sulla strada, e in alcuni casi è anche alla base di incidenti stradali.

È il caso di quello avvenuto intorno alle 7 di giovedì mattina sull'Aurelia, all'altezza di Cavi di Lavagna, dove un ragazzo di circa 20 anni è scivolato sull'asfalto bagnato perdendo il controllo dello scooter su cui stava viaggiando e finendo a terra.

Il giovane, che per fortuna non è finito sulla traiettoria di altre auto che in quel momento stavano percorrendo l'Aurelia, è stato subito soccorso e accompagnato dall'ambulanza all'ospedale di Lavagna. Inizialmente arrivato in codice rosso, le sue condizioni sono apparse meno gravi una volta arrivato in pronto soccorso.