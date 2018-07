Incidente a Cavi di Lavagna, ragazza perde conoscenza

Due ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale, avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 6 luglio 2018 a Cavi di Lavagna. I due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter, che, per cause in via di accertamento, si è scontrato contro un'auto.

Sul posto è intervenuto personale del 118 di Lavagna, che ha chiesto la collaborazione dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno raggiunto la zona a bordo dell'elicottero Drago e sono atterrati sulla elisuperficie di Cogorno. Mentre il conducente non ha riportato gravi conseguenze, la ragazza che viaggiava con lui ha subito una commozione cerebrale e ha perso conoscenza.

Dopo essere stata rianimata non ricordava nulla di quanto accaduto ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Martino. L'altro giovane ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna in condizioni non gravi.