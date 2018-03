Auto contro un palo a Cavi, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 6.15 di venerdì 16 marzo 2018 a Cavi di Lavagna. I due viaggivano a bordo di un'auto, che, per cause da chiarire, è andata a sbattere contro un palo nei pressi della stazione ferroviaria.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Verde e l'automedica del 118. Le due persone ferite sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna in codice giallo.

Qualche ripercussione sul traffico a causa delle operazione per la rimozione dell'auto incidentata.