Incidente auto-moto a Cavi, grave un giovane

Un giovane è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 7.30 sull'Aurelia a Cavi di Lavagna.

Il motociclo su cui viaggiva il ragazzo è andato a scontrarsi contro un'auto per cause in via di accertamento. Sul posto sono intervenute la Croce Rossa di Lavagna e la polizia locale per i rilievi del caso.