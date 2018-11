Auto contro bus Atp a Castiglione Chiavarese, muore 46enne

Tragico incidente mortale, l’ennesimo sulle strade liguri, lunedì sera a Castiglione Chiavarese, nell’entroterra del levante.

A perdere la vita un uomo di 46 anni, Mario Via, che si è scontrato contro una corriera Atp mentre viaggiava a bordo della sua auto: uno schianto frontale, raccontano i testimoni, che non ha lasciato scampo al 46enne originario di Piacenza.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 20: il bus Atp era partito da poco da Sestri Levante e stava percorrendo la provinciale 523 quando, all’altezza di Castiglione, in una curva ha incrociato l’auto di Via. A nulla sono serviti i tentatitivi di evitarla: l’impatto, fortissimo, ha ucciso l’automobilista sul colpo, mentre i passeggeri a bordo della corriera sono stati sbattuti contro i finestrini.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, e i soccorritori hanno subito provato a rianimare il 46enne, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare. Due passeggeri sono stati invece medicati e poi accompagnati, in codice giallo e sotto choc, all’ospedale di Lavagna. Presenti anche i carabinieri di Casarza Ligure, cui è affidato il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è escluso che Via possa avere avuto un malore e abbia perso il controllo dell'auto.