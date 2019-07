Investita a San Fruttuoso, grave una ragazza

Una ragazza di sedici anni è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 22 di domenica 7 luglio 2019 in via Casoni a San Fruttuoso.

La giovane stava attraversando la strada quando è stata investita da un'auto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica del 118, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso.

Mentre il guidatore, pare si trattasse di un taxi, non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso, la giovane è stata invece trasferita al San Martino in codice rosso.