Auto si scontra con il trenino di Casella

Un'auto si è scontrata, per fortuna senza gravi conseguenze, con il trenino di Casella. È successo nel tardo pomeriggio di sabato 2 marzo 2019 all'incrocio tra viale Europa e la strada provinciale 226, poco distante dalla stazione. Non è chiaro il motivo per cui il guidatore non ha rispettato il segnale luminoso, che imponeva di fermarsi e lasciare passare il convoglio.

L'automobilista non ha riportato conseguenze particolari e non c'è stato bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari. Anche a bordo del trenino non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

In quel punto il passaggio a livello non è provvisto di sbarra, c'è solo un cartello con due luci, che lampeggiano quando sta arrivando il treno.