Esce di strada con l'auto, muore un 38enne

Tragico incidente mercoledì sera sulla provinciale fra Casella e Crocetta d'Orero, nell'entroterra di Genova dove un uomo di trentotto anni, residente a Sant'Olcese, ha perso la vita dopo essere uscito di strada ed essere finito in una scarpata a bordo della sua auto.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 19.30, sul posto è intervenuto il medico del 118 ma l'uomo è morto sul colpo. L'auto, fermata nella caduta dal tronco di un albero, ha rischiato di precipitare sulla ferrovia del trenino Genova-Casella.

Per recuperare la vettura sono intevenuti i vigili del fuoco di San Benigno, l'indagine per stabilire che cosa abbia causato l'incidente sono in mano ai carabinieri.