Malore al volante, pensionato si schianta nel parco giochi

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di giovedì a Casella, in valle Scrivia, dove un uomo ha perso il controllo dell’auto per un malore finendo in un giardino pubblico e rischiando di travolgere le mamme e i bambini che si trovavano ai giochi.

L’incidente è avvenuto in via Aldo Moro, un’area molto frequentata dalle famiglie soprattutto in estate. Stando alle ricostruzioni dei Vigili del fuoco l’automobilista, un uomo di 65 anni, si sarebbe sentito male mentre si dirigeva verso il centro cittadino, e l'auto avrebbe continuato la sua corsa, priva di controllo, schiantandosi poi nell'area giochi.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: l'uomo è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco e affidato alle cure del militi del 118, che lo hanno accompagnato in codice rosso all'ospedale San Martino.