Schianto a Casarza Ligure, restano gravi le condizioni della coppia ferita

Traumi e fratture in diverse parti del corpo, una in particolare, a una vertebra, che preoccupa maggiormente: restano critiche le condizioni dei due ragazzi che mercoledì 9 ottobre sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla provinciale 523, la strada che da Sestri Levante porta a Casarza.

La coppia viaggiava a bordo di una moto, quando, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrata contro un’auto: un urto violentissimo, che ha scaraventato entrambi sull’asfalto. Immediatamente soccorsi da automedica, ambulanza ed elicottero dei vigili del fuoco, sono stati portati d’urgenza all’ospedale San Martino, dove sono arrivati in codice rosso.

La prognosi, mercoledì sera, era ancora riservata: il 27enne, subito intubato, ha riportato una frattura a una vertebra che ha reso necessario l’immediato trasferimento in sala operatoria con i neurochirurghi, cui si aggiunge una brutta frattura al femore. La 23, anche lei intubata, deve invece fare i conti con un grave trauma addominale e con la rottura del bacino e di una gamba.

Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. L'automobilista, sotto choc, è rimasto ferito in modo fortunatamente lieve.