Incidente stradale e incendio a Casarza, interviene l'elicottero

Un uomo è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 20 febbraio 2018 a Bargone, frazione di Casarza Ligure. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con l'elicottero, e i mezzi, inviati dalla centrale operativa del 118 di Lavagna.

Il ferito si trovava alla guida di un'Apecar quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, precipitando per alcuni metri sulla strada sottostante. Per accellerare le operazioni di trasferimento in ospedale è intervenuto l'elicottero Drago.

Un'altra squadra dei vigili del fuoco è stata impegnata, sempre a Bargone, a domare un incendio, divampato in un'abitazione di via San Martino. Non si registrano feriti.