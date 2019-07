Attraversa in curva: investita da un'auto, è grave

Una donna di 57 anni è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Galliera. È successo questa mattina intorno alle 9. La donna ha riportato diverse ferite in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via delle Casaccie in centro.

Sul posto sono intervenute ambulanza, automedica e Polizia locale con la sezione Infortunistica. La 57enne è stata investita da un'auto nella curva a gomito alla fine del tunnel.

Pesanti le ripercussioni sul traffico.