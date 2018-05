Frontale auto-camion in via Carso, donna in ospedale

Incidente stradale lunedì mattina in via Carso, al Righi, dove un’auto e un camion sono rimasti coinvolti in un frontale.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello schianto, forse dovuto all’asfalto bagnato. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida dell’auto, che è rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo ed è stata soccorsa dai Vigili del fuoco.

La squadra di Genova Est l’ha aiutata a uscire dalla vettura e l’ha stabilizzata, affidandola poi all’ambulanza del 118, che l’ha accompagnata all’ospedale San Martino. Le sue condizioni non sono gravi. La strada è stata chiusa e il traffico interrotto per consentire le operazioni di soccorso.