Alcol alla guida: due incidenti nel fine settimana, tre patenti ritirate

Un 32enne di origini albanesi è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri di Cicagna per aver provocato, da ubriaco, un incidente stradale a Carasco. I militari, che gli hanno anche ritirato la patente di guida, hanno rilevato un tasso alcolemico di 1,95 grammi per litro, quasi quattro volte superiore al limite consentito.

E ancora i Carabinieri, nel fine settimana, sono stati protagonisti di controlli a tappeto anche nel Tigullio, con diverse pattuglie in posizioni strategiche, volte a prevenire le "stragi del sabato sera".

A Santa Margherita Ligure hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza un 54 enne andato a sbattere con la propria automobile con un tasso alcolemico pari a 1,12 grammi per litro. Nell'ambito dei controlli hanno ritirato la patente anche a un 34enne di Rapallo, multato per 544 euro, sorpreso con un tasso di 0,69 grammi per litro.