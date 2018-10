Incidente a Carasco, auto si ribalta in mezzo alla strada

Il maltempo che si è abbattuto sulla Liguria in questo giovedì di allerta meteo arancione ha provocato parecchi disagi soprattutto al traffico: in mattinata l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia ha provocato un incidente in località Terrarossa, a Carasco, dove un’auto è finita ribaltata in mezzo alla strada.

L’incidente è avvenuto sulla Statale 586 della val d’Aveto, all’altezza di una curva in cui si era già verificato uno schianto mortale. Lievemente ferito il conducente, accompagnato dall’ambulanza inviata dal 118 all’ospedale di Lavagna in codice verde.

L’auto è finita di traverso sulla carreggiata, e, come confermato anche dalla foto condivisa su Facebook dal Comitato Salviamo la Fontanabuona, il traffico sul tratto risulta completamente paralizzato.