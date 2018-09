Incidente auto-moto a Carasco, un ferito grave

Un uomo di circa 35 anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 16 di sabato 22 settembre 2018 in via San Quirico a Carasco. A scontrarsi, per cause da accertare, sono state una moto, su cui viaggiava l'uomo, e un'auto.

Sul posto, oltre alla Croce Verde di Carasco, è intervenuto l'elicottero Drago dei vigili del fuoco per velocizzare il trasporto del paziente all'ospedale San Martino di Genova. All'uomo è stato attribuito il codice rosso, quello che contraddistingue i casi più gravi.