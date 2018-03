Travolta da un suv a Capo Santa Chiara, grave pensionata

Travolta da un suv che stava facendo manovra in una delle zone più tranquille della città, Capo di Santa Chiara, a Sturla: è successo nella serata di domenica a una donna di 68 anni, che si trova adesso ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino.

Stando a quanto ricostruito dalla Municipale, la pensionata stava camminando quando l’auto, che stava uscendo in retromarcia, l’ha travolta e poi trascinata per alcuni metri: per soccorrerla è stato necessario chiamare i Vigili del fuoco, che l’hanno estratta da sotto il suv e affidata alle cure dell’ambulanza e dell’automedica.

La donna è stata accompagnata d’urgenza in ospedale in codice rosso, ed è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione.