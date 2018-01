Incidente a Chiavari, 50enne in codice rosso

Una donna è rimasta ferita questa mattina in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via Parma a Chiavari. La cinquantenne viaggiava a bordo di uno scooter quando si è scontrata contro un'auto.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. Vista la dinamica dell'incidente, la donna è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, ma le sue condizioni non sarebbero troppo gravi.

Sono state avviate indagini per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.