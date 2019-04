Incidente in moto in via Cantore

Una donna è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via Cantore a Sampierdarena poco prima delle 8 di martedì 9 aprile 2019.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e un'ambulanza del 118. Mentre i vigili si occupavano di cercare di capire la dinamica dell'incidente, la donna è stata trasferita al pronto soccorso del vicino ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Qualche ripercussione sul traffico finché la moto coinvolta nell'incidente non è stata spostata dalla strada.