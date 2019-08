Auto contro cassonetto, che travolge un'anziana

Ha travolto un'anziana donna che stava portando a spasso il cane ed è scappato. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 23 di domenica 18 agosto 2019 in via Cantore a Sampierdarena.

Un automobilista è finito contro un cassonetto dei rifiuti, che a sua volta è andato addosso alla donna, provocandole diversi traumi. Sul posto sono intervenuti polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, e personale del 118. La donna è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Nel frattempo sono state avviate le ricerche del fuggitivo. Quest'ultimo è stato rintracciato dalla polizia di Stato in via Bartolomeo Bianco al Lagaccio e denunciato per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga e per guida in stato di ebbrezza. Dopo l'accertamento del tasso alcolemico, pari a 2,23 grammi/litro, il veicolo è stato posto sotto sequestro penale e in fermo amministrativo, la carta di circolazione è stata ritirata così come la patente di guida del 40enne. L'anziana signora è tutt'ora ricoverata in prognosi riservata.