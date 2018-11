Autoarticolato si incastra nel tunnel Canevari

Oltre agli ormai consueti rallentamenti a ponente, questa mattina si registrano disagi sulle strade genovesi anche a levante. A causa di una macchia di olio sulla carreggiata in corso Gastaldi, all'altezza di via Barrili, si sono create code, con traffico rallentato da corso Europa a partire dalle ore 7.30. Sul posto agenti della polizia municipale e i tecnici di Aster per bonificare la strada e agevolare il traffico.

Rallentamenti anche in zona piazza delle Americhe e limitrofe a causa di un autoarticolato bloccato nel tunnel Canevari direzione monte. Il mezzo pesante, che trasporta un mezzo d'opera, ha urtato la struttura del fornice ferroviario. Sul posto personale Polizia locale e Vigili del fuoco per le verifiche della struttura.

Il tunnel lato levante direzione monte è stato temporaneamente chiuso per consentire la verifica della struttura. Istituito un doppio senso di circolazione nel tunnel lato ponente. Intorno alle 11 la galleria è stata riaperta.